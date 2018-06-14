Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, () CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi'nde ziyaret etti. Ziyaret yaklaşık 1 saat sürdü. Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, açıklama yapmadan cezaevinden ayrıldı.
(Görüntülü) Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti
Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, () CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi'nde ziyaret etti. Ziyaret yaklaşık 1 saat sürdü. Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, açıklama...
14 Haziran 2018 Perşembe 12:18
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