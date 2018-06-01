(Görüntülü) Kefen giyen işçilerden canlı gömülme talebi



Davut CAN Mücahit BEKTAŞ İZMİR, () İzmir'in Konak ilçesinde, güvenlik soruşturması nedeniyle kadro alamayan, işten çıkarılan, kendilerini 'Yaşayan ölüler' olarak niteleyen işçiler, Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı önünde, kefen giyerek eylem yaptı. Eylemde, cübbe ve sarık kuşanıp imam kılığına giren bir kişi de bulundu. Bizleri öldürdünüz, gömmeyi unuttunuz diyen işçiler, Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı'na yazdıkları dilekçelerle canlı gömülme talebinde bulundu.



Tepecik semtindeki, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı önünde, bugün saat 12.30?da başlayan ve yaklaşık 50 işçinin katıldığı eylem, ilginç görüntülere sahne oldu. Taşeron işçilere kadro verilmesine yönelik çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) kapsamında, kadro alabilmek için güvenlik soruşturmasına girip geçemeyen ve işlerinden çıkmak zorunda kalan, bir kısmı DİSK?e bağlı Genel-İş 7 No'lu Şube'ye üye olan Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ege Üniversitesi işçileri, kefen giyip Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı önünde buluştu. Eylemde bir işçi de cübbe ve sarık giyerek imam kılığına girdi. Temsili imam, bir işçinin kendisine sorduğu İşçileri nasıl bilirdiniz sorusuna, Valla biz iyi bilirdik, ama hükümet hep kötü biliyor diyerek cevap verdi. Kadro dediniz, işimizden ettiniz, İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız, İşimizi geri istiyoruz sloganı atan işçiler, Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı'na yazdıkları dilekçelerle, canlı gömülme talebinde bulundu. Yetkililer, işçilerden dilekçeleri teslim aldı. Dilekçelerin verilmesinin ardından bazı işçiler, Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı önündeki yolda oturma eylemi yaparak, yolu araç trafiğine kapatmak istedi. İşçiler ile onlara müdahale eden polis arasında kısa süreli arbede yaşandıktan sonra, yol trafiğe açıldı.



'HİÇBİR HUKUK SİSTEMİNDE BÖYLE BİR ANLAYIŞ YOK'



Genel-İş 7 No'lu Şube Başkanı Kemal Köroğlu, işçiler adına okuduğu basın açıklamasında, 696 sayılı KHK'ya göre hazırlanmış olan tebliğde sadece 'arşiv araştırması' yapılması düzenlenmişken, neredeyse tüm kamu kurumlarında güvenlik soruşturması yapılmış, işçilerin kendilerinin dışında tüm yakınları için de tahkikat yapılmıştır. Binlerce işçi, ikinci derece, hatta üçüncü derece yakınları ile ilişkilendirilerek güvenlik soruşturması gerekçe gösterilip işsiz bırakılmıştır. Geçiş sürecinde sabıka kaydında veya arşiv araştırmasında sorun yaşamadığı halde ve bugüne kadar herhangi suçu bulunmamasına rağmen aile bireyleri veya akrabalarından, hatta uzak akrabalarından herhangi bir kişi gerekçe gösterilerek işsiz bırakılmaktadır. Bu yaşananları hangi evrensel hukuka göre ya da anayasanın hangi maddesine göre açıklayacaksınız Açıklayamazsınız çünkü hiçbir hukuk sisteminde böyle bir anlayış yoktur dedi.