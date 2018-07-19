(Görüntülü) Kediye tecavüz davasında, hayvanseverlerin gözyaşı

Serpil KIRKESER / İSTANBUL ()-EYÜPSULTAN'da kediye tecavüz ettiği ve ölümüne neden olduğu iddia edilen Bila'l Ç. ilk kez çıktığı duruşmada olay günü alkollü olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını savundu. Kedinin sahibi olan müşteki Rafet Altınkaynak olay günü kedinin Bilal Ç.'nin elinde olduğunu belirterek, "Şahıs beni görünce kediyi fırlattı." dedi. Bu sözler üzerine hayvanseverler duruşmada gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan hakim, duruşmada gülümseyen sanığa tepki gösterdi. SANIK SEGBİSLE DURUŞMAYA KATILDI İstanbul 14 . Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Bilal Ç., SEGBİS sistemiyle bulunduğu cezaevinden katıldı. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, Hayvanlara Adalet Derneği, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu, Hayvan Hakları ve Etiği Derneği ile çok sayıda hayvansever de duruşmaya katıldı. SANIK: HİÇBİRŞEY HATIRLAMIYORUM Sanık Bilal Ç., savunmasında ilkokul mezunu ve boşandığını belirterek,"45-46 yaşına girdim ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Olay günü sarhoştum. Eve kedinin nasıl geldiğini bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Kapıyı bile açık bırakmışım" dedi. MÜŞTEKİ: EVE GİRDİĞİMDE KEDİYİ FIRLATTI Müşteki Rafet Altınkaynak, "Benim 4 yavru kedim vardı. Ben bunları hava alması için spor yaptığım kulübün ön tarafına çıkardım. Spora başladım. Daha sonra yavru beyaz kediyi bulamadım. Etrafta araştırdım. Bana Bilal Ç.'nin kediyi eve götürmüş olabileceğimi söylediler. Daha önce de bu şahsın yavru kedileri eve götürdüğünü mahalle sakinleri görmüş. Bunun üzerime şahsın evine gittim. Dış kapı açıktı. Bilal Ç.'nin pantolonu sıyrılmış vaziyetteydi. Kedi Bilal Ç.'nin elindeydi, beni görünce kediyi fırlattı. Sanık mahallede benzer konularda kötü üne sahip olduğu mahalleli tarafından söyleniyordu. Kedi ve köpeklere zarar verdiği konuşulmaktadır. Sanık kendindeydi. Etrafa küfürler etti. Şikayetçiyim" dedi. Hakim "Uzlaşmak istiyor musun?" diye sordu müşteki Altınkaynak da "3 aylık kediye tecavüz eden adamla uzlaşmam" diye cevap verdi. Müşteki Altınkaynak "Emniyetteki ifademde sanığı suçüstü yakaladığımı söyleyemedim, utandığım için anlatamadım" diye konuştu SANIK: HATIRLAMIYORUM NE YAPTIĞIMI Tekrar söz verilen sanık Bilal Ç. de" Benim hayvanlarla işim olmaz. Olay anını hatırlamıyorum. Hacca da gittim. Dinime imanıma 4 kitap üzerine yemin ederim. Hatırlamıyorum ne yaptığımı. Can güvenliğim yok" ifadelerini kullandı. HAKİMDEN SANIĞA TEPKİ: NEDEN GÜLÜYORSUN ÇOK MU KOMİK İstanbul Barosu Hayvan Hakları Bürosu Avukatı Yasemin Babayiğit hayvan hakları ve sanıkla ilgili konuştuğu sırada sanık güldü. Bunun üzerine hakim Özlem Aydın, sanık Bilal Ç.'ye "Neden gülüyorsun, çok mu komik!" diyerek tepki gösterdi. Bu sırada bir hayvansever ağlayan müşteki Altınkaynak'ı gösterdi. "Bilal Ç. hakkındaki iddiaların doğru olmadığını belirterek , "Benim öyle bir dünyam yok. 40 yıldır böyle bir şey yok" diye cevap verdi. Öte yandan duruşmaya katılan hayvanseverler gözyaşlarına boğuldu. Müşteki Rafet Altınkaynak'ın duruşmalara taraf olarak kabulüne karar veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi. Duruşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Altınkaynak duruşmada yaşananları anlatarak, "Bu davanın sonucunda bu arkadaşın ceza almasını istiyoruz. İnşallah istediğimiz gibi sonuçlanır bu da topluma örnek olur" dedi. OLAYIN GEÇMİŞİ Olay, 18 Haziran'da Eyüpsultan'da yaşanmıştı. 3 aylık kedinin sahibi Rafet Altınkaynak'ın şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan 55 yaşındaki Bilal Ç., daha sonra İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilmişti. Şüpheli Bilal Ç. tutuklanması talebiyle gönderildiği, İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgusu yapıldıktan sonra 19 Haziran'da tutuklanmıştı. Şüpheli Bilal Ç'nin "Haksız yere sahipli hayvanı öldürme, işe yaramayacak hale getirme" ve "Hayasızca hareketlerde bulunma" suçlarından 3 yıla kadar hapsi isteniyor.