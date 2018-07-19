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(Görüntülü) Kazada yanarak ölen 3 kişi toprağa verildi

SAMSUN'da önceki gece bariyerlere çarpan otomobilin alev alması sonucu meydana gelen kazada yanarak hayatını kaybeden 3 kişi, bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kaza, Vezirköprü-Kastamonu Karayolu Vezirsuyu mevkiinde...

SAMSUN'da önceki gece bariyerlere çarpan otomobilin alev alması sonucu meydana gelen kazada yanarak hayatını kaybeden 3 kişi, bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Vezirköprü-Kastamonu Karayolu Vezirsuyu mevkiinde önceki gece meydana geldi. Ünal Dursun (24) yönetimindeki 55 GH 916 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Ardından aracın LPG tankı patladı ve yangın çıktı. Yanan  otomobilde bulunan sürücü ile kardeşi Mustafa (21) ve amcasının oğlu Mustafa Dursun (21) yanarak hayatını kaybetti. İtfaiye tarafından araçtan çıkarılan 3 kişinin cenazeleri kimlik tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ünal Dursun'un uzman çavuş olarak Trabzon'da görev yaptığı ve tatil için memleketi Vezirköprü'ye geldiği belirtildi. Kardeşi Mustafa Dursun'un ise Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi olduğu öğrenildi. Kuzenleri Mustafa Dursun'un da kısa bir süre önce vatani görevini yapıp askerden geldiği, ardından Ankara'da bir inşaatta çalışmaya başladığı belirtildi.

Kimlik tespitinin ardından cenazeler bugün Vezirköprü ilçesine getirildi. Avdan Mahallesi'nde saat 19.00’da İlçe Müftüsü Ali Erbaş tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Ardından cenazeler aynı mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi. Cenaze törenine İlçe Kaymakamı Yunus Emre Altuner, ölen üç kişinin yakınları ve yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

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