(Görüntülü) Kazada ölen Aysel öğretmenin sınıfında hüzünlü karne töreni

İsmail ÖZTÜRK- Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, () - YALOVA'da, görev yaptığı Mevlana İlkokulu'nun önünde geçirdiği kazada yaşamını yitiren öğretmen Aysel Akın'ın (37) sınıfında karne töreni yapıldı. 4/B sınıfı öğrencileri, Aysel öğretmenin anıldığı törende gözyaşı döktü. Kaza, 28 Mayıs'ta, Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Görev yaptığı Mevlana İlkokulu'na gelmek isteyen sınıf öğretmeni Aysel Akın'a, minibüsten inip, yaya geçidinden yolun karşına geçmeye çalışırken, karşı yönden gelen başka minibüs çarptı. Kazada, metrelerce sürüklenip, başını yere çarpan Aysel öğretmen, ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akın'ın iç kanama geçirdiği tespit edildi. Yoğun bakım servisinde 2 gün yaşam mücadelesi veren Aysel Akın, 30 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Aysel öğretmenin görev yaptığı Mevlana İlkokulu'nda, bugün karne töreni hüzünlü gerçekleştirildi. Aysel Akın'ın sınıfı olan 4/B'deki törende karnelerini alan öğrenciler, gözyaşı döktü. Ellerinde çiçeklerle öğretmenlerinin fotoğrafının bulunduğu masasına çiçek bırakan öğrenciler, tahtaya da 'Canım öğretmenim, Allah mekanını cennet eylesin. Kalbimizdesin' yazdı. 'ÇOK ÜZGÜNÜZ' Aysel Akın'ın öğrencisi Yağmur Mülayim, "Bugün karne günümüz. Öğretmenimizin yanımızda olmasını çok isterdik. Çok üzgünüz. Öğretmenim hiç kimsenin kalbini kırmazdı. Boş zamanlarını bile bizimle geçirirdi. Kimse onun yerini benim kalbimde alamaz. Keşke yanımızda olsaydı ama nasip olmadı. Bana 'Sen teşekkür alırsan gerçekten havalara uçacağım' demişti. Şimdi teşekkür alıyorum" diye konuştu. Nurcan Deniz adlı öğrenci ise "Öğretmenimizin yerini kimse alamaz. Çok iyi biriydi. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızı okutmak için çok çabalıyordu. Çok üzüldük" dedi. KARNELERİNİ VALİ VERDİ Yalova Valisi Muammer Erol ile İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun da tören için okula geldi. Vali Erol, Aysel öğretmenin 18 öğrencisine karnelerini verdi. Yalova Milli Eğitim Müdürü Tosun da öğrencilere yönelik yaptığı konuşmasında, şunları söyledi: "Öğretmeninizi ağlayarak, değil çok çalışarak, kitap okuyarak, onu yaşatacağız. Öğretmenimizi unutmayacağız. Öğretmenimizin yapmak istediklerini gerçekleştirerek, onları sevdiğimizi gösterebiliriz. Bu vesileyle Aysel Akın öğretmenimizi rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun. Öğretmeninize karşı sorumluluğunuz çok çalışarak kitap okumak. Sizler için çok büyük emek verdi. Sizleri sinemaya götürmek için koştururken vefat etti. Onun ruhunu şad etmek istiyorsak çok çalışacaksınız. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."