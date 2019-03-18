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(Görüntülü) Kaza yapan otomobil mobilya mağazasına girdi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralanırken, kontrolden çıkan araçlardan biri yol kenarındaki mobilya mağazasına girdi. Kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza,...

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralanırken, kontrolden çıkan araçlardan biri yol kenarındaki mobilya mağazasına girdi. Kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında D400 karayolu Hastane Kavşağında meydana geldi. Gazi Mahallesi'nden hastane yönüne giden Hayri Taylan'ın kullandığı 46 P 5663 plakalı otomobille Mustafa Uysal'ın kullandığı 07 UV 326 plakalı otomobil çarpıştı. Kontrolden çıkan Mustafa Uysal'ın kullandığı otomobil yol kenarında bulunan bir mobilya mağazasının camını kırarak, içeri girdi. Kazada sürücülerden Mustafa Uysal yaralandı. Diğer otomobilin sürücüsüyle, iş yerinde bulunanlar ise olaydan yara almadan kurtuldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mustafa Uysal'ı ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Mustafa Uysal'ın hastanede yapılan ilk müdahalesinde durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis kaza yerinde inceleme yaparken, iş yerine giren otomobil itfaiye ekiplerince çıkartıldıktan sonra çekici yardımıyla kaldırıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde kavşakta çarpışan araçlardan birinin kontrolden çıkarak, mobilya mağazasına daldığı yer aldı. 

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