(Görüntülü) Kaza sonrası araçta sıkışan hamile eşinin başından hiç ayrılmadı
21 Nisan 2019 Pazar 09:55
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları...
- 2Asker oğlunun karaciğeriyle hayata tutundu
- 3(Görüntülü) Şifayı 160 kilometre uzakta...
- 4Şifayı 160 kilometre uzakta buldu
- 5Türkiye’de 362 bin kg ilaç atılıyor:...
- 6Baba Yazıcı: Öykü, dilediğince baharı...
- 7Obezite ile mücadelede yeni yöntem
- 8Öykü Arin'e nakil, bu akşam (2)
- 9(Görüntülü) Marmaris'te 'dikkat...
- 10Marmaris'te 'dikkat eksikliği...
- 1Barış elçisi çocuklar İstanbul'u...
- 2(Görüntülü) Okul koridorunu uzay boşluğuna...
- 3Fransa’nın En Ünlü Pastacılık Okulu’ndan...
- 4Ankara Üniversitesi’nden açıklama
- 5Ankara Üniversitesi’nden açıklama
- 6Okul koridorunu uzay boşluğuna çevirdiler
- 7(Görüntülü) İlham veren projeleriyle...
- 8İlham veren projeleriyle lösemili çocuklara...
- 9İlham veren projeleriyle lösemili çocuklara...
- 10(Görüntülü) 30 yıllık öğretmen mesleğinin...
- 1Tüm Türkiye Emlakjet Kullanarak Dairesini...
- 2"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 3Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 4Kredili konut satışları Kasım'da...
- 5Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 6Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 7Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 8İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 9Sahibinden Satılık Arsa
- 10Konut Satışları Artarak Devam ediyor
İlgili Haberler
SON DAKİKA
- 1Süt tankerine çarpan otomobil hurdaya...
- 2Liselilerden ray kaynaklı tren kazalarını...
- 3DHA YURT BÜLTENİ -3
- 4(Kamera görüntüleriyle) - Oto yıkamacıda...
- 5(Görüntülü) Ukrayna bugün yeniden sandık...
- 6(Görüntülü) (ÖZEL) SANCAKTEPE'DE...
- 7(Görüntülü) Diyarbakır'da PKK'lıların...
- 8(Görüntülü) Hastalığı nedeniyle yürüyemeyen...
- 9(Görüntülü) Ayağından bağlanan güvercin,...
- 10(Görüntülü) Ayağından bağlanan güvercin,...
- 11Yerli ve yabancı tatilciler zenne ile dans...
- 12(Görüntülü) Yerli ve yabancı tatilciler...
- 13(Görüntülü) Yerli ve yabancı tatilciler...
- 14Aynı anda 3 kanser ameliyatı yapılan...
- 15Çatıdan sarkan ipe dolanan güvercin kurtarıldı
- 16(Görüntülü) Sri Lanka'da art arda...
- 17(Görüntülü) Sri Lanka'da art arda...
- 18(Görüntülü) Sri Lanka’da art arda...
- 19(Görüntülü) Sri Lanka’da art arda...
- 20(Görüntülü) Kaza sonrası araçta sıkışan...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|04:18
|06:09
|13:14
|17:01
|19:58
|21:36