(Görüntülü) Kayseri'de YKS heyecanı
KAYSERİ'de binlerce aday, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT), ter döktü. Yakınları ise çocuklarını, okul bahçelerinde heyecanla bekledi. Kayseri'de adaylar, saat 10.15'te başlayan...
16 Haziran 2019 Pazar 16:08
KAYSERİ'de binlerce aday, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT), ter döktü. Yakınları ise çocuklarını, okul bahçelerinde heyecanla bekledi. Kayseri'de adaylar, saat 10.15'te başlayan YKS'nin ikinci oturumu AYT'ye girmek için sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Adaylar, üzerleri arandıktan sonra salonlara alındı. Üzerlerinde madeni para veya, kağıt, peçete, anahtar gibi eşyalar bulunan adaylar, bunları kendileriyle birlikte gelen yakınlarına veya çevredeki iş yerlerine emanet olarak bıraktıktan sonra kimlikleri ve ÖSYM'nin sitesinden aldıkları sınav giriş belgeleri ile birlikte sınav salonuna alındı. Adayların saçlarındaki toka ve kulaklarında küpe de içeriye alınmadı. Çocukları sınava giren aileler ise okul bahçelerinde Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti.
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