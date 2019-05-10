(Görüntülü) Kayseri'de yenilenen kadın heykeli için tören

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, tarihi Kapalı Çarşı kompleksindeki 'Kadınlar Çarşısı'nın girişinde bulunan ve Türk kadınını simgeleyen Türk bayraklı kadın heykeli, yenilenerek, tekrar aynı yere konuldu. Heykelin açılışı, törenle yapıldı. Tarihi Kapalı Çarşı bütünlüğü içindeki 'Kadınlar Çarşısı'nın girişine 13 yıl önce konulan, Türk bayrağı taşıyan kadın figürlü heykel, 10 ay önce söküldü ve Kayseri Ticaret Odası'nın (KTO) girişimiyle yenilendi. Yenilenen heykel, cuma namazı sonrası düzenlenen törenle eski heykelin yerine konuldu. Törene MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, davetliler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri katıldı. Törende konuşan MHP'li Ersoy, Türk milletinde kadının yerinin ayrı olduğunu belirterek, "Bizim analarımız, bacılarımız ve kızlarımız, en değerli varlıklarımızdır. Kadınlarımız, yeri geldiğinde erkeğine omuz vermeyi de bilmektedir" dedi. Başkan Büyükkılıç ise Türk toplumunun kadınına büyük önem verdiğini belirterek, "Kadınlarımız bizin baş tacımızdır. Onlar, erkeklerinin her zaman yanında yer almış ve ömürleri boyunca onlara destek olmuşlardır. Heykel kaidesinde bulunan Türk bayrağının renginin neden sarı olduğu soruluyor. İşin uzmanları, kaide bütünlüğünü bozmamak için böyle bir çalışma yaptıklarını söylediler. Onların bilimsel görüşlerine uymak gerekir" diye konuştu. Konuşmaların ardından Türk kadınını simgeleyen heykelin açılış kurdelesi, sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcilerince kesildi. Heykelde yöresel kıyafetli genç Türk kadını, sağ elinde Türk bayrağı taşırken, sol ayağıyla da çeyiz sandığına basarken, tasvir ediliyor. Heykelin temasında, bayrağı ve bağımsızlığı yücelten Türk kadını, vatan uğruna maddiyatı ayaklar altına alıyor.