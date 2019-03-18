(Görüntülü) Kayseri'de uyuşturucu operasyonu 8 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, S.B (29), C.D. (49), İ.A. (30), S.Ö. (33), G.Ö. (33), İ.A. (23), O.Ö. (26) ve H.K. (27) gözaltına alındı. 8 kişinin üst, ev ve otomobillerinde yapılan aramada 5,20 gram metamfetamin, 31,30 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı, haklarında yapılan işlemin ardından serbest bırakıldı. S.B. ve C.D.'nin ise adliyede sorgusu sürüyor.