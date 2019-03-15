(Görüntülü) Kayseri'de TOKİ'den 709 aileye ev

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan 709 konut, noter huzurunda çekilen kurayla sahiplerini buldu.



TOKİ tarafından Melikgazi ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde talep uygulaması kapsamında yapılan 709 dairenin kura çekilişi, Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan kura çekiminde, ev sahibi olmak için bekleyenler heyecanlı dakikalar yaşadı. İlk 10 kura çekimini Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri milletvekilleri Mustafa Elitaş, İsmail Tamer, İsmail Emrah Karayel ile Kayseri Esnaf Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övünç yaptı. Protokol üyeleri kura çekimi sırasında ismi çıkan bazı aileleri sahneye davet etti. Çocuklarıyla birlikte sahneye gelen aileler büyük sevinç yaşadı.



'DUYGULU VE SEVİNÇLİYİM'



İlk kez ev sahibi olan ev kadını Rabia Budak (69) gözyaşlarını tutamadı. 6 yıl önce eşini kaybeden ve evli olan kızıyla aynı evde kirada oturduklarını söyleyen Rabia Budak, "Hep kiracıyım, evim hiç olmadı. İlk evim olacak. Şu an duygulu ve sevinçliyim. Kızım yazılmıştı. İkimiz birlikte oturacağız. Eşim 6 yıl önce vefat etti. İlk kez ev sahibi olacağım için sevinçliyim. Allah herkese versin, kimseyi evsiz bırakmasın" dedi.



Rabia Budak'ın kızı 1 çocuk annesi Ayşe Budak (40) ise "Annem ev sahibi olsun diye çabalıyoruz. Rabbim hayırlısını nasip eylesin. Herkesin gönlüne göre versin. Annem 69 yaşında, ben 40 yaşındayım, hep kirada oturduk, hâlâ kiradayız. Rabbim yar ve yardımcımız olur, dairemizin içine girmeyi nasip eder. Babam vefat etti. Tek başına iki kadın için kirada oturmak zor. Öğrenci okutuyoruz. Bir emekli maaşı ile geçiniyoruz. Babamın emekli maaşı ile ev sahibi olacağız" diye konuştu.



709 AİLE EV SAHİBİ OLDU



Yapılan kura çekilişi sonrası 709 kişi ev sahibi oldu. Aileler, TOKİ yetkililerine teşekkür ederek salondan ayrıldı. Aylık ödemeleri 150- 400 lira arasında değişen dairelerden 371'nin '2+1', 298'inin '3+1', 40'ının da '4+1' olduğu belirtildi.