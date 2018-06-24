KAYSERİ'de, Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekili seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için vatandaşlar 08.00 itibariyle oylarını kullanmaya başladı. Kayseri'de 952 bin 629 seçmen bulunuyor. Seçim sonuçlarının ardından Kayseri'den seçilen 10 milletvekili kenti Mecliste temsil edecek.
(Görüntülü) Kayseri'de oy kullanımı başladı
KAYSERİ'de, Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekili seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için vatandaşlar 08.00 itibariyle oylarını kullanmaya başladı. Kayseri'de 952 bin 629...
24 Haziran 2018 Pazar 10:21
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