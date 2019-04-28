(Görüntülü) Kayseri'de 'Okul Öncesi Eğitiminde Farklı Yaklaşımlar' sempozyumu

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, Uğur Okulları ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile 'Okul Öncesi Eğitiminde Farklı Yaklaşımlar' konulu sempozyum düzenlendi. Sempozyumda öğretmenler, öğrencilerin gelişimine katkı sağlacak yaklaşımları ve uygulamaları keşfetti. Uğur Okulları Kayseri Kampüsü konferans salonunda dün düzenlenen sempozyuma, Bahçeşehir Üniversitesi akademisyenleri, Uğur Okulları genel müdür yardımcıları ve eğitim yöneticileri ve birçok farklı okuldan okul öncesi öğretmenleri katıldı. Sempozyumda konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alev Önder, okul öncesi eğitimin önemine değinerek, "Okul öncesi eğitimi aslında gelişmiş ülkelerde çoktan kabul edilmiş. Bu konuda önemli ilerlemeler kaydedilmiş. Ülkemizde de son yıllarda okul öncesi eğitim oldukça önem kazandı. Hem eğitimciler hem de anne babalar bu eğitimin farkına vardılar. Günümüzde çocuklara kazandırılması gereken hem bilgiler hem de beceriler açısından erken eğitime alınmalarında yarar var. Biz bu yaşlardaki çocukların gelişimleriyle daha çok ilgiliyiz. Çocukların zihinsel gelişimleri kadar sosyal gelişimleri de önemli. Arkadaşlık ilişkileri kurmayı öğrenmeleri, sırasını beklemeyi öğrenmeleri gibi konular büyük önem taşıyor. O yüzden çocukların erken eğitime alınmasında yarar var" dedi. Uğur Okulları Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek ise, "Okul öncesi eğitim Uğur Okulları’nda çok önemli. Bu kapsamda 4 yaştan itibaren Türkiye genelinde 38 kampüsümüzde okul öncesi eğitimi veriyoruz. Bugün de Kayseri Kampüsümüzdeyiz. Bahçeşehir Üniversitesi’nin akademisyenleri ile birlikte Kayseri'deki okul öncesi öğretmenlerimizle birlikteyiz. Kayseri'deki öğretmenlerimiz ile buluştuğumuz için çok mutluyuz. Okul öncesi eğitimin yaşam kalitesine etkilerinin farkında olan bir kurum olarak 4 yaşından itibaren Uğur Okullarında kodlama-robotik-erken çocukta felsefe gibi dünya genelinde geçerliliği de olan eğitimler uyguluyoruz. Okul öncesi eğitimde çocuk dostu okul ortamlarına çok önem veriyor, bu kapsamda yaşa uygun eğitim programlarımız, öğretmenlerimizin hizmet içi eğitimleri ve müfredatımızı kurguluyoruz. Ayrıca fiziki ortamın öğrenmeye olan etkisine de inanıyor ve tüm ortamlarımızı buna göre oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.