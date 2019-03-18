(Görüntülü) Kayseri'de müzayedede eski halılara yoğun ilgi

Kayseri'de, müzayede salonunda satışa çıkarılan ekinci el eski halılar yoğun ilgi gördü.

Kayseri'de eski halıların satışı için açılan müzayede salonu ilgi gördü. İkinci el eski halı ve kilimlerini satmak isteyenler, merkez Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki salonda alıcılarla bir araya geliyor. Halı meraklıları müzayedede sunulan halıları pür dikkat inceleyip, fiyat veriyor. Mezatta en yüksek fiyatı veren halının sahibi oluyor.

'GÖSTERİLEN İLGİDEN MEMNUNUZ'

Salonun işletmecisi Yusuf Eroğlu (66), yaklaşık 40 yıldır halı işiyle uğraştığını belirterek, Bir süre önce müzayede salonumuzu faaliyete geçirdik. Şu an gösterilen ilgiden memnunuz. Müzayede salonu Türkiye'de de bu alanda bir ilk. Esnaf, tüccar, meraklılar, koleksiyoncular burada toplanıyor. Satışa sunulan halı en son fiyatı verene satılıyor ve alan kişinin ismi yazılıyor. Daha sonra halının sahibine bilgi veriyoruz. Eğer verilen fiyata satmak istiyorsa, satıyoruz. İstemiyorsa da halısını geri veriyoruz. Yani isteğe göre hareket ediyoruz. Ya parayı alıyoruz ya da iade ediyoruz. Biz de satıştan yüzde 5 komisyon alıyoruz dedi.

İnternet üzerinden e-ticaret yoluyla satış yapıldığını belirten Eroğlu, Amerika'dan eski halılara yoğun ilgi var. Bu konuda bir fiyat aralığı yok; ama yüksek fiyata da, normal fiyata da türüne, kalitesine göre satılan halılar var. Amerika bu konuda önde. Bunun yanında Avrupa ülkelerinden de ilgi var ve satışlarımız oluyor. Yani son tüketici grubu eski halılarda Amerika ve Avrupa oluyor diye konuştu.