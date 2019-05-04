(Görüntülü) Kayseri'de kurşunlanan trafik levhaları sergilendi

KAYSERİ'de 'Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Karayolu Trafik Haftası' etkinlikleri kapsamında, kimliği belirsiz kişilerce hedef tahtası yapılarak kurşunlanan trafik levhaları sergilendi.



Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular da katıldı. Etkinlikte, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın trafik materyalleri sergilendi. Karayolları 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nce, kimliği belirsiz kişilerce yol kenarlarında hedef tahtası haline getirilerek kurşunlanan trafik levhaları sergilendi. Levhaların kurşunlanarak ve çizilerek zarar verildiği görüldü.



Karayolları 6'ncı Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Baylar, karayollarında bulunan levhaların hedef haline getirilerek, ateşli silahlarla zarar verdiğini söyledi. Zarar verilen levhaların maliyetinin çok yüksek olduğunu belirten Baylar, şöyle konuştu:



"Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumlu olduğu mevcut yollarda ve otoyollarında bizim düşey levhalarımız mevcuttur. Türkiye genelinde yaklaşık olarak 1,5 milyon levha vardır. Kayseri genelinde ise 35 bin levhamız mevcuttur. Bu levhalarımızın yüzde 10'nunu değiştiririz. Değiştirmemizin de en büyük nedeni, bazı uygunsuz vatandaşlarımızın bizim levhalarımıza verdiği zarardır. Bu zararın da birinci sırasında kurşunlanma gelmektedir. Özellikle avcılarımız ve alkol kullanan vatandaşlarımız gece saatlerinde kimsenin olmadığı sıralarda bizim levhalarımızı hedef haline getirerek zarar vermektedir. Bu levhalar bir milli servettir. Biz vatandaşlarımızı bu konuda uyarıyoruz. Levhalarımıza zarar vermemelerini istiyoruz. 2018 yılında levhalar için harcadığımız para 38 milyon TL'dir" diye konuştu.