(Görüntülü) Kayseri'de kadınlardan çocuğa yönelik istismara tepki

KAYSERİ’de kadınlar, çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarına tepki göstererek, ‘Dokunmayın miniklerimize’, ‘Çocuk susar sen susma’ dövizleri taşıdı. Kadınlara çevredekiler de ıslık ve alkış ile destek verdi.



Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen kadınlara bazı STK ve siyasi parti temsilcileri de destek verdi. Kadınlar adına basın açıklamasını Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Elmas Şahin yaptı. Şahin, "Durum vahim. Yaşanan olayların sorumlusu ‘Bir kereden bir şey olmaz’ diyenler, çocuk istismarının araştırılmasını reddeden milletvekilleri, altı yaşındaki kız çocuklarıyla evlenilir diyen kişiler, suçlulara iyi hal indirimi uygulayan, onları cezasız bırakan yargı mensuplarıdır" dedi.



'SON 10 YILDA ÇOCUK İSTİSMARI DAVALARI YAKLAŞIK 3 KAT ARTTI'



Son günlerde yaşanan olayların üzücü olduğunu belirten Şahin, "Uzun süredir gündemden düşmeyen ve her geçen gün artarak devam eden çocuklara yönelik cinsel istismar olayları karşısında çok öfkeliyiz, çocuklarımıza karşı utanç duygusu içindeyiz. Kamuoyuna yansıması nedeniyle haberdar olduğumuz İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğraması nedeniyle büyük üzüntü ve kaygı içerisindeyiz. Bu meydanda biraz sonra sarf edeceğimiz sözleri daha önce defalarca söyledik. Aynı cümleleri kurmak bizim için artık katlanılamaz bir acıya dönüşmüştür. Bu utanç tablosundan bir an önce kurtulmak için bizler yine buradayız ve tepkimizi ortaya koymak ve çözüm üretilmesini talep etmek üzere yan yanayız. Tablo çok vahim. Son 10 yılda çocuk istismarı yüzde 700 arttı. Adalet Bakanlığı verilerine göre yılda ortalama 8 bin çocuk cinsel olarak istismar ediliyor. Çocuk tecavüzlerinin sadece yüzde 5’i açığa çıkıyor. Son 10 yılda çocuk istismarı davaları yaklaşık 3 kat arttı, fakat bu davaların yüzde 45 beraatla sonuçlandı. Son 10 yılda 483 bin kız çocuğu devlet izniyle evlendirildi" ifadelerini kullandı.



'BU HEPİMİZİN SORUMLULUĞU'



Çocukların istismara uğramasını engellemek için etkin politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini dile getiren Şahin, "Çocuklarımız, sokakta, okulda, evde güvende değiller. Çocukların hayatlarına sahip çıkmak hepimizin görevidir. Çocukların hayatlarına kast edenlere karşı sesimizi çıkarmak hepimizin sorumluluğudur. Çünkü çocuklara yönelik cinsel istismar artıran nedenlerin kaynağını irdelediğimizde birçok kesimin sorumluluğunu görebiliriz" dedi.