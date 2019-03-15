(Görüntülü) Kayseri'de dolandırıcı çetesi şüphelileri adliyeye sevk edildi

Kayseri'de 'postacı', 'kurye' ve 'vergi dairesi çalışanı' gibi davranıp, tebligat imzalatma bahanesiyle hileli yolla senet imzalattıkları kişileri dolandıran suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 14 kişi adliyeye sevk edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'kurye', 'postacı' ve 'vergi dairesi çalışanı' kıyafetleriyle daha önce belirledikleri iş insanları ve maddi durumu iyi olan kişileri dolandıran suç örgütünü takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda aralarında avukat, muhasebeci, emekli zabıt katibinin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, ilgili kurumların çalışanı gibi davranıp iş yerlerine gittikleri kişilere tebligat imzalatma bahanesiyle hileli yolla senet imzalattıkları belirlendi. Şüphelilerin, üzerine yüksek meblağlar yazdıkları senetleri daha sonra işleme koyup, ödeme yapmayanlara icra takibi başlattıkları saptandı. Operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında çok sayıda senet, çek, tabanca, tüfek, kimlik fotokopileri, özel yapılmış kurye kıyafeti, kağıt kesme makinesi de yer aldı. Ele geçirilen çek, senet tutarının 10 milyon TL'yi geçtiği, Kayseri'de birçok iş insanının örgüt tarafından dolandırıldığı öğrenildi.

'BEN KENDİMİ HAYRA ADAMI BİR İŞ ADAMIYIM'

Gözaltına alınan 15 kişiden biri savcılık kararıyla serbest bırakılırken, 2'si kadın 14 kişi emniyette ki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde ki Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilidi. Şüphelilerden iş insanı Kadir G. Benim hiçbir alakam yok. Kadir G.'nin kim olduğunu herkes bilir. Asla böyle bir şey olamaz. Ben kendimi hayra adamış bir iş adamıyım dedi. Şüpheliler Adli Tabiplikte ki sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.