(Görüntülü) Kayseri 1 saatte göle döndü

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, akşam saatlerinde yağan sağanak yağmur nedeniyle birçok mahalle sular altında kaldı, alt geçitler ulaşıma kapanırken, birçok ev ve işyerinin zemin katlarını su bastı.



Bugün akşam 19.00 sıralarında yağmaya başlayan sağanak yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle göle dönen yollarda vatandaşlar yürümekte zorlanırken, trafikte aksamalar oldu. Sivas Caddesi, Kartal Bulvarı, Talas Bulvarında su birikintileri nedeniyle trafik kilitlendi. Olumsuz hava şartları nedeniyle tramvay seferleri de aksadı. Bazı ev ve işyerlerinin zemin katlarını da su bastı. Bazı alt geçitlerde yoğun yağış trafiğe kapatıldı.



Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre bugün bazı bölgelerde sağanak yağış görüldüğü, yağışının belirli aralıklarla yarın da süreceği belirtilerek vatandaşlar uyarıldı.