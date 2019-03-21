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(Görüntülü) Kaymakamdan down sendromlu çocuklarla halay

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), () - ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, down sendromlu öğrenciler için düzenlenen etkinlikte Kaymakam Sezar Işıktaş, çocuklarla beraber halay oynadı. Silopi Meslek Yüksekokulu'nda down sendromlu öğrenciler...

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), () - ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, down sendromlu öğrenciler için düzenlenen etkinlikte Kaymakam Sezar Işıktaş, çocuklarla beraber halay oynadı.

Silopi Meslek Yüksekokulu'nda down sendromlu öğrenciler için etkinlik düzenlendi. Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş'ın da katıldığı etkinlikte, öğrenciler çeşitli kostümler giyerek, down sendromlu çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. Kaymakam Işıktaş, etkinlikte, müzik eşliğinde oynanan halaya eşlik etti. Etkinlikte konuşan Şırnak Üniversitesi öğretim görevlisi Tuğçe Güzelyurt, down sendromluların mutluluğu için bu programı yaptıklarını dile getirerek, "Aslında bir günü dolu dolu geçirdik. Bizim umudumuz tek bir gün değil, bütün günleri onlarla birlikte geçirebilmek; aramızdaki bu birleşmeyi sağlayabilmek" dedi.

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