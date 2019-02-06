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(Görüntülü) Kaymakam Yetgin'den yolu açılan köye ziyaret

Bingöl'ün Karlıova Kaymakamı Levent Yetgin, kar nedeniyle kapalı yolu ekiplerin çalışmasıyla açılan Karlıca köyünü ziyaret etti. Kaymakamın evlerinde ziyaret ettiği yaşlı ve hastalar duygulu anlar yaşadı. Karlıova ilçe merkezine 30...

Bingöl'ün Karlıova Kaymakamı Levent Yetgin, kar nedeniyle kapalı yolu ekiplerin çalışmasıyla açılan Karlıca köyünü ziyaret etti. Kaymakamın evlerinde ziyaret ettiği yaşlı ve hastalar duygulu anlar yaşadı.
Karlıova ilçe merkezine 30 kilometre mesafede bulunan Karlıca köyü yolu kar ve tipiden dolayı 15 gün boyunca kapalı kaldı. Özel İdare ekiplerinin çalışmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.   Yolun ulaşıma açılmasıyla köye ilk ziyareti Kaymakam Levent Yetgin yaptı. Köyde bulunan 78 yaşındaki Derviş Yüksel, evine gelen Kaymakam Yetgin?i karşısında görünce duygulandı. Hasta yatağında Kaymakama sarılan Derviş Yüksel, ilk defa evlerine bir kaymakamın geldiğini ve sıkıntılarını dinlediğini ifade etti.
74 yaşındaki eşi Zühriye Yüksel ile birlikte aynı evde kalan Derviş Yüksel Kaymakama teşekkür ederek, Allah böyle Kaymakamları başımızdan eksik etmesin. Allah devletimize zeval vermesin. Bu yıl kış şartları oldukça sıkıntılı geçti. Hemen hemen her gün kar ve tipi vardı. Yolumuz açılır açılmaz Kaymakamımız buraya gelerek sıkıntılarımızı dinledi. Allah ondan razı olsunö dedi.
Köyde bulunan diğer hasta ve yaşlıları ziyaret eden Kaymakam Yetgin, vatandaşlarla köy konağında bir araya gelerek onların sorunlarını dinledi. Köylülerin sıkıntılarını ve sorunlarını not eden Kaymakam Yetgin, Devletimiz şartlar ne olursa olsun sizlere hizmet etmemiz için bizleri görevlendirdi. Bu yıl bildiğiniz üzere kış ayları büyük sıkıntılar yaşattı. Bu sıkıntıları gidermek için elimizdeki imkanlarla karla mücadeleyi yüksek tutmaya çalıştık. Vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemek yerine buraya gelerek yerinde gördük dedi

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