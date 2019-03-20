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(Görüntülü) Kaymakam Kaçmaz'dan yaşlılara ziyaret

Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Erkan Kaçmaz, yaşlı ve kimsesiz aileleri evlerinde ziyaret etti. İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Ataç ile birlikte,...

Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Erkan Kaçmaz, yaşlı ve kimsesiz aileleri evlerinde ziyaret etti.
İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Ataç ile birlikte, ilçeye bağlı ölçekli ile İçmeler köyünde maddi durumu iyi olmayan kimsesiz ve yaşlı aileleri evlerinde ziyaret eden Kaymakam Kaçmaz, sıkıntılarının giderilmesi için gerekenin yapılacağını söyledi. İlçe merkezi ve köylerinde yaşayan ve maddi durumu iyi olmayan özellikle kimsesiz ailelerin ve hastaları sık sık ziyaret ettiklerini vurguluyan Kaymakam Kaçmaz, Sıkıntılarını kendilerinden dinledik. Hastalar için tedavilerinin yapılması yönünde elimizden gelebilecek her türlü imkânlarla kendilerine destek olacağımızı ifade ettik. Yaşlı, çocuk ve diğer hastalarımızı ziyaret edip sağlık durumları ile ilgili bilgi aldık. Gerekli araştırmaları yapıldıktan sonra devletimizin imkânlarının elverdiği ölçüde kendilerine yardımcı olacağımızı ifade ettik diye konuştu.
Kaymakamın bu ziyaretinin kendilerini duygulandırdığıı söyleyen Ölçekli köyünden 70 yaşındaki Gülli Yıldırım, Allahdevletimize zeval vermesin. Buraya gelip sorunlarımızı dinlemesi bizi çok memnun etti dedi

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