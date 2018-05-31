(Görüntülü) Kaymakam Balcı Güneydoğunun en zengin çocuk, oyuncak ve genç kütüphanelerini yapacağız

Canan ALTINTAŞ-Burak EMEK DİYARBAKIR,() DİYARBAKIR Merkez Kayapınar Kaymakamı ve Belediyesi Başkanvekili Ozan Balcı, 4 bin çocuğa satranç takımı dağıtırken, çocuklara, Güneydoğunun en güzel, en zengin çocuk kütüphanesi, oyuncak kütüphanesi ve gençlik kütüphanelerini Diyarbakır'da Kayapınarımıza kazandırıyoruz müjdesini verdi. Kayapınar Belediyesi, İyi bir hamle bekleyin, görünce daha iyisini arayın sloganıyla 4 bin çocuğu satranç takımı dağıttı. Şehit Polis Halit Gülser Spor kompleksinde düzenlenen törene, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ozan Balcı, kurum müdürleri ile çocuklar ve öğretmenler katıldı. Öğrencilerin canlı satranç gösterisiyle başlayan törende konuşan Balcı, Belediye olarak eğitime çok büyük katkılar sağladıklarını söyledi. Yaklaşık 50 milyon lira değerinde eğitime katkıda bulunduklarını ve bu katkılarının sürdüğünü söyleyen Kaymakam Ozan Balcın, Şuan da 4 bin adet satranç takımını çocuklarımıza dağıtıyoruz. Amacımız, çocuklarla satrancın yaygınlaşmasını sağlamak, çocuklarımızın satranç öğrenmelerini desteklemektir. Çocuklarımız için harcanan maliyetin hiç bir önemi yok, onlara her şey feda olsun. Satranç dersi seçmeli ders olarak veriliyor, ilkokuldaki ve satranç dersini seçmeli ders olarak seçen çocuklarımıza dağıtacağız. Ayrıca öğrenmek isteyen ve öğrenme azmi taşıyan öğrencilerimize de dağıtacağız. Bu ilk aşama da 4 bin adet dağıtıyoruzdiyle konuştu. Çocuklara müjde veren Balcı, Güneydoğunun en güzel, en zengin çocuk kütüphanesi, oyuncak kütüphanesi ve gençlik kütüphanelerini Diyarbakır'da Kayapınarımıza kazandırıyoruz. İnşallah Haziran ayında temelini atıyoruz. Daha öncede 52 tane Z (Zenginleştirilmiş) kütüphane kurduk, Kayapınar bölgesindeki okullara. Şuan da Kayapınar ilçesi Türkiye'nin en çok ve en zengin zenginleştirilmiş okul kütüphanelerine sahip. Bunun ile gurur duyuyoruz, çocuklarımıza 500 bin kitap ta kazandırdık. Kayapınar bu anlamda, Türkiye'nin bir numaralı ilçesi oldu dedi. Konuşmaların ardından Başkan Vekili Balcı, çocuklara satranç takımlarını dağıttı.