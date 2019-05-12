(Görüntülü) Kayıp gazetecinin ayakkabısı bulundu

Bayburt- Trabzon il sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arama çalışmaları 3'üncü gününde sürdürülüyor. Dik ve engebeli yamaçta süren çalışmalarda ekiplerce, dere kenarında Nişancı'ya ait ayakkabının bulunması üzerine, arama tarama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı. Nişancı'ya ait cep telefonu sinyaline ulaşıldığı, sinyalin bulunduğu noktanın tespiti için de çalışma başlatıldığı belirtildi. Özel İdare ekipleri 10 Mayıs'ta Trabzon- Bayburt sınırındaki 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen, 3 bin 500 rakımlı Soğanlı Dağı’nda kar nedeniyle kapalı Derebaşı virajlarında yol açma çalışması başlattı. Haber yapmak için çalışmaları takip eden AA Bayburt Muhabiri Abdülkadir Nişancı, üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçuruma düştü. Gözden kaybolan Nişancı’ya ulaşmak için çalışma başlatıldı. Kamera ve fotoğraf makinesine ulaşılan gazeteci için bölgeye Bayburt ve Trabzon’dan AFAD ekipleri sevk edildi. Dün gün boyu arama kurtarma çalışmaları sürerken, Trabzon ve Rize'den gelen AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de kayıp gazeteciyi arama çalışmalarına eşlik etti. Erzurum'dan askeri helikopterle gelen JAK ekipleri ile özel detektör köpekleri de bölgede Abdülkadir Nişancı'ya ait iz aradı. Ancak arama çalışmalarından bir sonuç elde edilemedi. UÇURUMDA VE DEREDE ARAMA SEFERBERLİĞİ Çalışmalara AFAD, UMKE, AKUT, jandarma ve sağlık ekiplerinden oluşan yaklaşık 200 kişilik ekip eşlik ediyor. AFAD'dan 5 kişilik tam donanımlı eğitmen düzeyindeki özel dağcı ekibi de bölgede dik ve uçurumlarla dolu arazide ip sarkıtarak arama çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalara Ankara'dan gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı timler de eşlik ediyor. Ekipler, Abdülkadir Nişancı'nın düştüğü belirlenen nokta ile yaklaşık 150 metre uzaklıktaki hidroelektrik santral arasındaki dere yatağında aramalarını yoğunlaştırdı. DERE KENARINDA AYAKKABASI BULUNDU Bölgede derede dalgıçlar yardımıyla süren arama tarama çalışmaları sırasında ekipler, Karaçam beldesi yakınlarındaki dere kenarında bir ayakkabıya rastladı. Ekipler, kayıp gazeteci Nişancı'ya ait olabileceği sanılan ayakkabının fotoğrafını cep telefonuyla çekerek yakınlarına iletti. Ailenin teyit ettiği ayakkabının Nişancı'ya ait olduğu tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, dere ve çevresindeki noktalarda arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. TELEFON SİNYALİ ALINDI Öte yandan kayıp gazeteciyi arama çalışmaları sürürken, bölgedeki GSM baz istasyonu aracılığıyla Nişancı'ya ait cep telefonunun sinyaline ulaşıldığı öğrenildi. Ekiplerce, sinyalin bulunduğu noktanın tespiti için çalışma başlatıldığı da belirtildi. 'ÇIKMAMIŞ CANDAN UMUT KESİLMEZ' Bu arada, Abdülakdir Nişancı'nın acılı ailesinin yanı sıra meslektaşları, yakın arkadaşları ve sevenleri de bölgede süren arama kurtarma çalışmalarından gelecek iyi haberleri bekliyor. Bölgede arama kurtarma çalışmalarında acılı bekleyişini sürdüren Abdülkadir Nişancı'nın babası Nafiz Nişancı da olay yerinde bir an olsun ayrılmıyor, oğluna sağ salim ulaşılması için dua ediyor. Umutlarını koruduklarını ve oğlundan gelecek iyi haberleri beklediklerini belirten baba Nişancı, "Allahtan umut kesilmez. Çıkmamış candan umut kesilmez. Bir ihtimal bekliyoruz. Oğlumdan haber bekliyorum" dedi.