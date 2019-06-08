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(Görüntülü) Kaydırak otel

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da bir parkı mesken edinen evsizler, gece olunca çocukların kullandığı kaydıraklara halı, yorgan, döşek, yastık koyarak konaklıyor. Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'ndeki bir parkı otele...

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da bir parkı mesken edinen evsizler, gece olunca çocukların kullandığı kaydıraklara halı, yorgan, döşek, yastık koyarak konaklıyor. Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'ndeki bir parkı otele çeviren evsizlere polis ve zabıta ekipleri müdahale etti. Uzun zamandır parkı işgal eden evsizler, çocukların kullandığı kaydıraklara halı, yorgan, döşek ve yastık koyarak konaklıyor. Parkın içerisine ise dolap, ev eşyalarından oluşan yaşam malzemeleri koyan evsizlerden rahatsız olan çevrede oturanlar ile esnaf, polise ve zabıtaya haber verdi. Belirtilen adrese gelen polis ve zabıta ekipleri, gündüz vakti çocuk parkında alkol alan evsizleri eşyalarını alıp ayrılmaları konusunda önce uyardı. Tüm uyarılara rağmen eşyalarını parktan toplamayan evsizlerin eşyaları, polisin gözetiminde zabıtanın çağırdığı kamyonete konularak götürüldü. Çocuklarının gece gündüz parka gitmeye çekindiğini söyleyen bir çevre sakini, "Burada sürekli kavga ediyorlar. Kaydıraklara koydukları yataklarda geceleri uyuyorlar. Zabıta ve polise defalarca haber verdik. Onlar gelip topluyor, bir süre sonra bu kişiler tekrar gelerek yaşantılarına devam ediyor" dedi.

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