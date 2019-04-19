(Görüntülü) Kayalıklardan düşüp yaralanan yaban keçisi tedaviye alındı

TUNCELİ ile Ovacık ilçesi arasında yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kayalıklardan düşüp yaralanan yavru yaban keçisi, tedavi altına alındı.



Munzur Vadisi Milli Parkı'nda 2 hafta önce kayalıklardan düşüp, yaralanan yavru yaban keçisi, vatandaşlar tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Koruma altında oldukları için avlanması yasak olan yavru erkek dağ keçisi, tedaviye alındı.



Veteriner Hekim Baran Kar, yavru yaban keçisinin tedavisinin ardından doğal yaşamına salınacağını belirterek, "Munzur Vadisi'nde kayadan düşme sonucu sol arka bacağında yumuşak dokuda zedelenme gözüküyor. Bir haftadır tedavisine devam ediyoruz. Bir hafta daha tedavisini yaptıktan sonra genel durumuna bakacağız ve tam iyileştiğinden emin olduktan sonra tekrar doğal ortamına bırakacağız" dedi.