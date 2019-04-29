(Görüntülü) Kayalıklarda mahsur kalan yavru ayı kurtarıldı

Mahir ALAN/GERGER (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan yavru ayı, köylüler tarafından kurtarıldı. Onevler köyü kırsalında hayvanlarını otlatan Yasin Özacar, kayalıklarda mahsur kalan yavru ayıyı gördü. Kendi çabasıyla ayıyı kurtaramayan Özacar, köy sakinlerinden yardım istedi. Bölgeye gelen vatandaşlar, mahsur kalan ayıyı kurtardı ve ardından köye götürerek besledi. Yavru ayı daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yavru ayının veteriner kontrolünden sonra doğaya bırakılacağı belirtildi.