(Görüntülü) Kayalıklarda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki Alakoç köyünde 2 gün önce, 20 metrelik kayalıklardan düşerek sıkışan köpek, Büyükşehir Belediyesi ile AFAD ekiplerinin 4 saatlik çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Çermik ilçesine bağlı Alakoç köyündeki çobanlar, kayalıklarda bir köpeğin mahsur kaldığını görmeleri üzerine köy sakinlerine bilgi verip, kendi imkanlarıyla kurtarma girişiminde bulundu. Köylülerin kurtarma çalışmalarında sonuç alınamayınca, Alakoç köyü muhtarı Erdinç Eroğlu, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Diyarbakır Temsilcisi Sevgi Ekmekçiler ile iletişime geçerek destek istedi. Köpeğin kurtarılması için harekete geçen Ekmekçiler, Büyükşehir Belediyesi ile Diyarbakır Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yetkileriyle görüşerek yardım talebinde bulundu. Sabah saatlerinde Diyarbakır'da yola çıkan AFAD ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Alakoç köyündeki kayalıklarda mahsur kalan köpeği, 4 saatlik çalışmayla kurtardı.

Kurtarılan köpek, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Bakım Merkezi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilerek, tedaviye alındı.