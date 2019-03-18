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(Görüntülü) Kayak merkezi için leğenle kayıp karda güreştiler

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 2 bin 300 rakımlı Akdağ'a yapılması planlanan kayak merkezine kamuoyu oluşturarak destek sağlamak için kayak şenliği düzenlendi. Etkinliğe katılanlar leğenle kayıp, karda güreşti...

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 2 bin 300 rakımlı Akdağ'a yapılması planlanan kayak merkezine kamuoyu oluşturarak destek sağlamak için kayak şenliği düzenlendi. Etkinliğe katılanlar leğenle kayıp, karda güreşti ve pilates yaptı.

Alanya merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan, yoğun kar yağışının olduğu 2 bin 300 rakımlı Akdağ'a yapılması planlanan kayak merkezine dikkati çekip kamuoyu oluşturmak amacıyla protokol ve davetlilerin katıldığı kayak şenliği düzenlendi. Şenlikte leğenle kayma, güreş, pilates etkinlikleri yapıldı. Kayakçıların özel gösteri yaptığı programda balon uçurma etkinliğiyle renkli görüntüler ortaya çıktı.

DAVRAZ'DAN ESİNLENİLDİ

Şenlik hakkında bilgi veren Alanya Akdağ Kayak İhtisas Spor Kulübü Kurucu Başkanı Uğur Bülbül, ilçenin yıllardır bir kayak merkezi hayali olduğunu ve bunu gerçekleştirmek için çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi. Bülbül, "Biz bu spor kulübünü Handan Aydemir ile kurduk ve başkanlığı Handan Aydemir devraldı. Büyük bir organizasyonla bugün gerçekleşen etkinliği düzenledik. Amacımız Alanya'da bir kayak merkezinin olması. İlçe turizmi açısından bunun çok önemli olacağını düşünüyoruz. Burayı kurmak Handan Aydemir ile birlikte gittiğimiz Davraz'da kayak yaparken aklımıza geldi. Bu yola ilk çıktığımızda dernek olarak faaliyet gösterdik. Daha sonra Alanyaspor'un da desteğiyle kulüp haline geldik. Alanya Belediyesi ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ALTSO) büyük desteğiyle kulübümüzü genişlettik" dedi.

DENİZDEN KAYAĞA

Organizasyon sürecinin kolay olmadığını belirten Bülbül, "Bu etkinlik için belirli kararlar alındı, hukuki engeller atlatıldı. Daha sonra buraya yol çıkışı için Alanya Belediyesi'nin çalışması oldu. İnsanları şehir merkezinden buraya getirebilmek kolay değil. Alanya'da aynı gün denize girebilir, denizden çıktıktan hemen sonra Akdağ'a gelip kayak yapabilirsiniz. Birçok arkadaşımız önce Akdağ'a geldi kayak yaptı, sonra gidip denize girdi. Bu etkinlik bir haftada olmuş bir şey değil. İki, üç yıllık emeğin karşılığı olarak bu etkinliği yapabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.
 

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