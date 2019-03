(Görüntülü) Kaya düşmesi korkusuyla yaşıyorlar

Selçuk BAŞAR/GÖRELE (Giresun), () - GİRESUN'un Görele ilçesinde, 2 hafta önce yamaçtan kopan kaya kütleleri, Emine Karakoç'a (85) ait tek katlı ahşap evin yıkılmasına neden oldu. Oğlu Osman Karakoç'a ait bitişikteki eve yerleşen Karakoç, kaya düşmesi korkusuyla yaşadıklarını belirterek, "Kayalar düşmeden 5 dakika önce komşuma gitmiştim. Evden çıkmasaydım ben de o enkazda kalıp, can verecektim" dedi. Görele ilçesi Esenli köyünde, 2 hafta önce yamaçtan kopan kaya kütleleri, Emine Karakoç'a ait tek katlı ahşap evin yıkılmasına yol açtı. Evden 5 dakika önce komşularına gitmek üzere çıkan Karakoç, döndüğünde yapının yerle bir olduğunu gördü. Evsiz kalan Karakoç, oğlu Osman Karakoç'a ait bitişikteki eve yerleşti. Anne- oğul, kaya düşmesi korkusuyla yaşadıklarını söyledi. Yağışlı günlerde eve girmeye korktuklarını belirten Emine Karakoç ile oğlu, yağmur yağdığı zaman yakınlarının evlerinde kaldıklarını söyledi. 'YIKILMA TEHLİKESİ VAR' Evlerinde korku içinde yaşadıklarını dile getiren Osman Karakoç, heyelan riski olduğunu belirterek, "Evimin üstünden yol geçtikten sonra evimizin bir odası yıkıldı. Tamirini yaptıktan sonra annem burada duruyordu. Bu taşların gelip, evimizi yıkacağını biliyordum. Gerekli yerlere dilekçe vermeme rağmen 65 yıllık babaevimiz yıkıldı. Hiçbir eşyayı alamadık. Babaevim yıkıldığı gibi yan tarafta 2 katlı evimin de yıkılma tehlikesi çok yüksek. Evimde kalamıyorum" diye konuştu. 'KOMŞUYA GİTMESEM ENKAZDA CAN VERECEKTİM' Yıkılan evinde doğup, büyüdüğünü anlatan Emine Karakoç ise "3 sene önce de kayalar gelmişti, evin bir duvarını yıkmıştı. Şimdi ise ben komşuya gittiğim sırada kayalar gelip, evin tamamını yıktı. Eşyalarımın hepsi kayaların altında kaldı. Komşuma gitmeseydim belki bende o enkazda kalıp, can verecektim" dedi. 'ÇADIR DA MI YAŞAYALIM?' Osman Karakoç'un oğlu Ali Osman Karakoç da "Dışarılarda, komşularda kalıyoruz. Belli bir zamana kadar komşu veya akrabalarda kalabiliriz. Şu an insanlar gurbette olduğu için boş olan evlerinde kalıyoruz. Geldikleri zaman yine dışarıda kalacağız. Biz ne yapalım? Yola bir çadır kurup, orada mı yaşayalım? Bu tehlikenin altında nasıl başımızın çaresine bakabiliriz, onu da bilmiyoruz" diye konuştu. AFAD İL MÜDÜRÜ: TEDBİRLİ OLMALARINI SÖYLEDİK Giresun AFAD İl Müdürü Halil Toptan ise "2005 yılında kendi ikametlerine yol açmak için çalışma başlattılar. Kayalar tehlike arz edince AFAD'a başvurdular. Bu olay afet olmadığı için kendilerinin tedbir almalarını söyledik. Yakın zamanda tekrar tehlike olunca ekiplerimiz olay yerine gitti, incelemelerde bulundu. Aileye, yol açarken, tedbirli olmalarını söyledik" dedi.