(Görüntülü) Kavak'ı dolu vurdu

SAMSUN, () - SAMSUN'un Kavak ilçesinde dün etkili olan dolu, tarım arazilerinde zarara neden olurken, birçok aracın da camları kırıldı, evlerin çatıları zarar gördü. Samsun'un Kavak ilçesinde dün dolu yağışı etkili oldu. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, korkuya neden oldu. Dolu yağışı, tarım arazilerinde zarara neden olurken, birçok aracın da camları kırıldı, evlerin çatıları zarar gördü. Dolu nedeniyle meydana gelen hasarın tespiti için çalışma başlatıldı. Zarara uğrayan vatandaşların Kavak Kaymakamlığı'na başvuruda bulunması istendi.