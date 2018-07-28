(Görüntülü) Kastamonu'da trafik kazası 11 yaralı

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde minibüs ile karşı yönden gelen otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri 6 aylık bebek olma üzere 11 kişi yaralandı.

Kaza İnebolu-Doğanyurt Karayolu Taşburun Köyü mevkisinde meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Ömer Özkaya yönetimindeki minibüs karşı yönden gelen Vedat Şahin kontrolündeki otomobille çarpıştı. Kazada minibüs şoförü Ömer Özkaya ile minibüste bulunan Ayşe Özkaya (52), Semanur Özkaya (16), Aycan Özkaya (20), Aydan Özkaya (20) Şengül Delioğlu (48), Serap Delioğlu (24) ile otomobil sürücüsü Vedat Şahin (39) Oğuzhan Şahin (22), Kader Şahin (42) Yiğit Ekrem Şahin (11) ve 6 aylık bebek Yaman Asaf Şahin yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılarak İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Kader Şahin, sedye ile ambulansa bindirildikten 6 aylık bebeğinin sağlık durumunu sorarak yanına getirilmesini istedi. Bunun üzerine sağlık görevlileri durumu iyi olan bebeği annesinin yanına getirerek gösterdi. Kader Şahin, oğlunun durumunu gördükten sonra sakinleşti.