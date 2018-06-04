CADDEDEKİ YILANI DA İTFAİYE EKİBİ YAKALADI Tosya ilçesi Menderes Caddesi'nde yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı görenler belediyeden yardım istedi. Caddeye gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekibi, yılanı bulunduğu yerden aldı. Yılan daha sonra doğaya bırakıldı. Emre ÇİLOĞLU/TOSYA (Ankara), ()
(Görüntülü) Kastamonu'da sıkça görülen yılanlar korkutuyor (2)
CADDEDEKİ YILANI DA İTFAİYE EKİBİ YAKALADI Tosya ilçesi Menderes Caddesi'nde yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı görenler belediyeden yardım istedi. Caddeye gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekibi, yılanı bulunduğu yerden aldı....
04 Haziran 2018 Pazartesi 16:35
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