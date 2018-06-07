(Görüntülü) Kastamonu'da sağanak sürücülere zor anlar yaşattı
KASTAMONU'da yaklaşık 30 dakika süren sağanak sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu. Kent merkezinde yaklaşık yarım saat süren sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, otomobilleri ile...
07 Haziran 2018 Perşembe 17:11
KASTAMONU'da yaklaşık 30 dakika süren sağanak sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu. Kent merkezinde yaklaşık yarım saat süren sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, otomobilleri ile su birikintilerin içerisinde kalan sürücüler, kepçelerle kurtarıldı. Kastamonu Belediyesi ekipleri de, yağmur sonrası tıkanan mazgalları temizledi. Kentte yağmurun etkisini kaybetmesi ile birlikte hayat normale döndü.
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