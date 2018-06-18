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(Görüntülü) Kartepe'de sağanak, su baskınlarına neden oldu

Ergün AYAZ/KARTEPE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur, su baskınlarına neden oldu. Dudu Göçer bu yıl dördüncü kez evini su bastığını söyleyerek, çözüm bulunmasını istedi. Öğle saatlerinde,...

Ergün AYAZ/KARTEPE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur, su baskınlarına neden oldu. Dudu Göçer bu yıl dördüncü kez evini su bastığını söyleyerek, çözüm bulunmasını istedi. Öğle saatlerinde, Kartepe ilçesinde etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu. Bazı evlerin zemin ve bodrum katları ile iş yerlerini su bastı. Bazı cadde ve sokaklar yağmur sularıyla kaplandı. İtfaiye ve belediye ekipleri ilçede su baskını olan ev, iş yeri, cadde ile sokaklarda suları çekmek için çalışma yaptı. Kartepe İstasyon Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde oturan Dudu Göçer'in evini de su bastı. Bu yıl dördüncü kez evini yağmur suyu bastığını söyleyen Dudu Göçer, "Her yağmur yağışında evimi yağmur suyu basıyor. Bu sene dördünce kez evime yağmur suyu doldu. Eşyalarım yine kullanılmaz hale geldi. Ne yapacağımı şaşırdım. Yetkililer bir çözüm bulsun" dedi.

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