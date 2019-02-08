Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()-BEŞİKTAŞ'ın resmi ürünlerini satan "Kartal Yuvası" adlı mağazada silahla ateş eden kişi gözaltına alındı. Olay saat 17.15 sıralarında meydana geldi. Beşiktaş'taki mağazaya gelen bir kişi silahla ateş açtı. Çalışanlar tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Olayda yaralanan olmazken saldırgan polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri mağazada incelemelerde bulundu. Ürünlere isabet edem tüfek saçmaları tek tek toplandı. Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.
(Görüntülü) "Kartal Yuvası"nda ateş eden kişi gözaltına alındı (2) (Aktüel)
Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()-BEŞİKTAŞ'ın resmi ürünlerini satan "Kartal Yuvası" adlı mağazada silahla ateş eden kişi gözaltına alındı. Olay saat 17.15 sıralarında meydana geldi. Beşiktaş'taki mağazaya gelen bir kişi silahla...
08 Şubat 2019 Cuma 21:46
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