Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL, () KARTAL'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğindeki 10 katlı Yunus Apartmanı'nın yıkım işlemlerine sabah saatlerinde tekrar başlandı. Çalışmalar sonucunda apartmanın riskli kısımlarının yıkımı tamamlandı ve uzun erişimli yıkım makinesi durdurularak kepçe ile temizlik ve moloz ayrıştırma işlemlerine başlandı.
(Görüntülü) Kartal'daki Yunus Apartmanının yıkımı tamamlandı, molozlar kaldırılıyor
Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL, () KARTAL'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğindeki 10 katlı Yunus Apartmanı'nın yıkım işlemlerine sabah saatlerinde tekrar başlandı. Çalışmalar sonucunda apartmanın riskli kısımlarının...
13 Şubat 2019 Çarşamba 12:00
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