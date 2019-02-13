Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL, () KARTAL'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğindeki 10 katlı Yunus Apartmanı'nın yıkım işlemlerine sabah saatlerinde devam edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çöken bina çevresindeki 10 apartmanın analiz edildiğini ve 8'inin yıkımına karar verildiğini açıklamıştı. En riskli bina olan Yunus Apartmanı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor.
(Görüntülü) Kartal'daki Yunus Apartmanının yıkımı devam ediyor
Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL, () KARTAL'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğindeki 10 katlı Yunus Apartmanı'nın yıkım işlemlerine sabah saatlerinde devam edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çöken bina çevresindeki...
13 Şubat 2019 Çarşamba 10:22
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