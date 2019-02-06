Yüksel KOÇ-İSTANBUL Kartal'da çöken binadan çıkarılan yaralılar hastaneye getirilmeye başlandı. Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokak üzerinde bulunan 6 katlı, 12 daireli ve zemin katında konfeksiyon atölyesi bulunan bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökme nedeniyle olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Enkazdan çıkarılan yaralılar Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Yaralı yakınları da hastane önüne geldi.
(Görüntülü) Kartal'daki yaralılar hastaneye getirildi (2)
Yüksel KOÇ-İSTANBUL Kartal'da çöken binadan çıkarılan yaralılar hastaneye getirilmeye başlandı. Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokak üzerinde bulunan 6 katlı, 12 daireli ve zemin katında konfeksiyon atölyesi bulunan bina...
06 Şubat 2019 Çarşamba 19:42
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