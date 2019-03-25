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(Görüntülü) Kartal'da yeni binalar için ilk temel atıldı (Havadan) (1)

Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, () KARTAL'da çökmenin ardından yıkılan binaların yerine yapılacak apartmanlar için temel atıldı. Kartal, Sema Sokak'ta 6 Şubat'ta Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesiyle...

Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, () KARTAL'da çökmenin ardından yıkılan binaların yerine yapılacak apartmanlar için temel atıldı. Kartal, Sema Sokak'ta 6 Şubat'ta Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesiyle 21 kişi hayatını kaybetti. Yeşilyurt Apartmanı'nın çevresinde bulunan 7 riskli bina da kısa süre sonra yıkıldı. Yıkılan binaların yerine yenileri için temel atılmaya başlandı. Hafriyat çalışmalarının ardından ilk temel atıldı. "ÇALIŞMALARA HIZLI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYORUZ" Çalışmalar hakkında bilgi veren İnşaat Şefi Oktay Yıldız, "Yıkım ve hafriyat çalışması son bitme aşamasına geldi. Temel betonuna başladık. Çalışmalara hızlı bir şekilde devam ediyoruz" dedi.

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