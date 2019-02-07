Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları devam ediyor. Güvenlik gerekçesiyle çöken binanın enkazına çıkan sokaklar kapatıldı. Çok sayıda itfaiye ve ambulans hazır bekletiliyor. Çöken binanın hemen yanında bulunan ve boşaltılan bina ise çökme tehlikesine karşı lazerle sık sık kontrol ediliyor.
(Görüntülü) Kartal'da riskli binalara lazerle inceleme
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları devam ediyor. Güvenlik gerekçesiyle çöken binanın enkazına çıkan sokaklar kapatıldı. Çok sayıda itfaiye...
07 Şubat 2019 Perşembe 09:57
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.