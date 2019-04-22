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(Görüntülü) Kartal'da minibüsle otomobil çarpıştı

Murat KORKMAZ/İSTANBUL()-KARTAL'da minibüs ve otomobilin karıştığı kazada, otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Kaza saat 12.30 sıralarında Kordonboyu Mahallesi, Ankara Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Kartal istikametine seyreden...

Murat KORKMAZ/İSTANBUL()-KARTAL'da minibüs ve otomobilin karıştığı kazada, otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza saat 12.30 sıralarında Kordonboyu Mahallesi, Ankara Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Kartal istikametine seyreden 34 ZF 2768 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet M. Pendik yönüne dönüş yapmaya çalışırken, Erdi A. yönetimindeki 34 M 2963 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada iki aracın sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, otomobil sürücüsü Mehmet M.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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