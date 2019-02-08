(Görüntülü) KARTAL'DA GÖÇÜKTE ÖLEN FATMA KARAMAN'IN CENAZE NAMAZI KILINDI (canlı yayın kaydı)
08 Şubat 2019 Cuma 16:18
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