Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ekrem İmamoğlu mazbatasını almaya böyle gitti
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal etti
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal...
SİHA ilk test uçuşunu yaptı
SİHA ilk test uçuşunu yaptı

(Görüntülü) Kartal'da gemide çıkan yangını mürettebatı söndürdü

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()-KARTAL sahili açıklarındaki bir kuru yük gemisinde çıkan yangın, daha fazla büyümeden gemi mürettebatı tarafından söndürüldü.  Yangın, saat 20.00 sıralarında Kartal Kordonboyu Mahallesi sahili...

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()-KARTAL sahili açıklarındaki bir kuru yük gemisinde çıkan yangın, daha fazla büyümeden gemi mürettebatı tarafından söndürüldü. 

Yangın, saat 20.00 sıralarında Kartal Kordonboyu Mahallesi sahili açıklarındaki bir kuru yük gemisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

İhbar üzerine bölgeye kıyı emniyet ve deniz polisi sevk edildi. Geminin bir bölümünde çıkan yangın, daha fazla büyümeden gemi mürettebatı tarafından söndürüldü. Olay yerine gelen kıyı emniyet ekipleri ve deniz polisi kontrol amaçlı gemiye çıktı. Deniz polisi çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328