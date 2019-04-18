(Görüntülü) Kartal'da gemide çıkan yangını mürettebatı söndürdü

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()-KARTAL sahili açıklarındaki bir kuru yük gemisinde çıkan yangın, daha fazla büyümeden gemi mürettebatı tarafından söndürüldü.



Yangın, saat 20.00 sıralarında Kartal Kordonboyu Mahallesi sahili açıklarındaki bir kuru yük gemisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.



İhbar üzerine bölgeye kıyı emniyet ve deniz polisi sevk edildi. Geminin bir bölümünde çıkan yangın, daha fazla büyümeden gemi mürettebatı tarafından söndürüldü. Olay yerine gelen kıyı emniyet ekipleri ve deniz polisi kontrol amaçlı gemiye çıktı. Deniz polisi çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.