Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN/ İSTANBUL, () KARTAL'da yıkılan bina enkazında arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Asansör boşluğundan kablolarla aşağılara dinleme cihazları sarkıtan ekipler, megafonlarla sürekli seslenerek, enkaz altından gelebilecek seslere odaklanıyor. Bu işlemler sırasında çevrede sessizliğin sağlanması için de sürekli anonslar yapılıyor. Arama kurtarma çalışmalarında hassas burunlu dedektör köpeklerden de yararlanılıyor.
(Görüntülü) KARTAL'DA ENKAZDA ZAMAN ZAMAN DİNLEME YAPILIYOR
Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN/ İSTANBUL, () KARTAL'da yıkılan bina enkazında arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Asansör boşluğundan kablolarla aşağılara dinleme cihazları sarkıtan ekipler, megafonlarla sürekli seslenerek,...
08 Şubat 2019 Cuma 16:55
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