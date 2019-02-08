Haber-Kamera: Gülseli KENARLI / İstanbul Kartal'da çöken binanın enkaz kaldırma çalışmaları ikinci gününü geride bıraktı. Arama kurtarma ekipleri binanın ikinci ve üçüncü katına kadar ulaştı. Çalışmalarda zaman zaman iş makineleri durdurularak enkazdaki kurtarma çalışmaları için dinleme yapılıyor.
(Görüntülü) Kartal'da enkaz kaldırma ve arama çalışmaları ikinci gününü geride bıraktı
Haber-Kamera: Gülseli KENARLI / İstanbul Kartal'da çöken binanın enkaz kaldırma çalışmaları ikinci gününü geride bıraktı. Arama kurtarma ekipleri binanın ikinci ve üçüncü katına kadar ulaştı. Çalışmalarda zaman zaman...
08 Şubat 2019 Cuma 18:56
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