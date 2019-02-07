(Görüntülü) KARTAL'DA ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR (ek görüntü)
07 Şubat 2019 Perşembe 14:04
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