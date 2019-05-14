Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, () KARTAL'da Yeşilyurt apartmanın çökmesinin ardından yıkılan binaların yerine kısa sürede yenileri yükselmeye başladı. Kartal Sema Sokak'ta bulunan 8 katlı Yeşilyurt apartmanının 6 Şubat'ta çökmesiyle 21 kişi hayatını kaybetmişti. Binanın çökmesinin ardından çevredeki riskli 8 binada yıkılmıştı. Yıkılan binaların yerine yenileri yükselmeye başladı. Binaların yapımında kısa süre büyük aşama kaydedildi. Sema Sokak'taki son durum havadan fotoğraflandı.
(Görüntülü) Kartal'da çökmenin ardından kısa sürede şaşırtan görüntü
Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, () KARTAL'da Yeşilyurt apartmanın çökmesinin ardından yıkılan binaların yerine kısa sürede yenileri yükselmeye başladı. Kartal Sema Sokak'ta bulunan 8 katlı Yeşilyurt apartmanının 6 Şubat'ta çökmesiyle...
14 Mayıs 2019 Salı 11:32
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