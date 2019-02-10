Ramazan EĞRİ-Ersan SAN-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()-KARTAL'da çöken binanın yanında bulunan Yunus Apartmanı yıkımın başlandı. Yeşilyurt Apartmanın çökmesinin ardından hemen yanındaki bina olan Yunus Apartmanı boşaltılmıştı. İş makineleriyle binanın üst katlarından itibaren yıkımı gerçekleştiriliyor.
(Görüntülü) Kartal'da çöken binanın yanındaki Yunus Apartmanı yıkılıyor (1)
Ramazan EĞRİ-Ersan SAN-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()-KARTAL'da çöken binanın yanında bulunan Yunus Apartmanı yıkımın başlandı. Yeşilyurt Apartmanın çökmesinin ardından hemen yanındaki bina olan Yunus Apartmanı boşaltılmıştı. İş makineleriyle...
10 Şubat 2019 Pazar 19:20
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