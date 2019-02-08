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(Görüntülü) Kartal'da çöken binanın enkazından Leyla Yaman'ın kurtarılma anı

Ali Kerem BENGİ İSTANBUL () Kartal'da çöken binada enkazdan kurtarılan Leyla Yamanın çıkarılması anı görüntülere yansıdı. Görüntülerde, olay yerinde bulunan AFAD, AKUT,UMKE, İHH ve İtfaiye ekipleri enkazının altından çıkarılan...

Ali Kerem BENGİ İSTANBUL () Kartal'da çöken binada enkazdan kurtarılan Leyla Yamanın çıkarılması anı görüntülere yansıdı. Görüntülerde, olay yerinde bulunan AFAD, AKUT,UMKE, İHH ve İtfaiye ekipleri enkazının altından çıkarılan bir kişi için battaniye istiyor. Sağlık ekipleri, ilk müdahale yaptığı sırada enkazda kurtarılan kişinin İsminin Leyla Yaman olduğunu tespit etti. Kısa süre içerisinde Leyla yaman sedye yardımıyla ambulansa götürülüyor. Yaman'n Kartal DR. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırıldığı durumun iyi olduğu belirtildi.

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